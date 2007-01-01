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Настоящее фото товара Полукресло Релакс графит, золото, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Релакс графит, золото
13 оценок
15 99021
20 090 ₽
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Распродажа

Полукресло Релакс графит, золото

Артикул: CH-069-750
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Вес9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полукресло для HoReCa: элегантность, прочность и комфорт в одном дизайне

В сфере гостеприимства стильный интерьер — это не роскошь, а необходимость. Наш современный стул с круглой спинкой и подлокотниками создан именно для тех, кто ценит эстетику, функциональность и долговечность в равной мере.

Яркая обивка оранжево-коричневого цвета из высококачественного велюра придаёт креслу насыщенный, глубокий оттенок и обеспечивает износостойкость до 100 000 циклов, что делает его идеальным решением для ресторанов, кафе и отелей с высокой проходимостью. Материал не только красив, но и практичен — он сохраняет презентабельный вид даже после интенсивного использования.

Основу конструкции составляют металлические ножки золотистого оттенка, выполненные из полированной нержавеющей стали с покрытием нитрид титана . Такое напыление придаёт благородный внешний вид и защищает металл от коррозии. При правильном уходе ножки сохранят свой первоначальный блеск до 50 лет . Все сварочные швы аккуратно отполированы вручную, чтобы соответствовать самым высоким стандартам качества.

Несмотря на солидный внешний вид, полукресло имеет вес в 9 кг, что делает его удобным в использовании и транспортировке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзолотой, темно-коричневый
  • Обивкамикровелюр
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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