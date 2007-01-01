Характеристики товара
Описание
Полукресло для HoReCa: элегантность, прочность и комфорт в одном дизайне
В сфере гостеприимства стильный интерьер — это не роскошь, а необходимость. Наш современный стул с круглой спинкой и подлокотниками создан именно для тех, кто ценит эстетику, функциональность и долговечность в равной мере.
Яркая обивка оранжево-коричневого цвета из высококачественного велюра придаёт креслу насыщенный, глубокий оттенок и обеспечивает износостойкость до 100 000 циклов, что делает его идеальным решением для ресторанов, кафе и отелей с высокой проходимостью. Материал не только красив, но и практичен — он сохраняет презентабельный вид даже после интенсивного использования.
Основу конструкции составляют металлические ножки золотистого оттенка, выполненные из полированной нержавеющей стали с покрытием нитрид титана . Такое напыление придаёт благородный внешний вид и защищает металл от коррозии. При правильном уходе ножки сохранят свой первоначальный блеск до 50 лет . Все сварочные швы аккуратно отполированы вручную, чтобы соответствовать самым высоким стандартам качества.
Несмотря на солидный внешний вид, полукресло имеет вес в 9 кг, что делает его удобным в использовании и транспортировке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Высота840 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветизумрудный
- Обивкамикровелюр
- Цвет каркасазолотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет