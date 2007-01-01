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Полукресло Diana, мягкое сидение

Артикул: CH-059-534
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах.
Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.

Количество в упаковке 1 шт
Габариты: длина*ширина*глубина 0,79*0,56*0,53 м
Вес 11 кг
Объем 0,23 м3

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветкоричневый, белый, серый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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