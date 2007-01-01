Характеристики товара
Описание
Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах.
Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.
Количество в упаковке 1 шт
Габариты: длина*ширина*глубина 0,79*0,56*0,53 м
Вес 11 кг
Объем 0,23 м3
Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина520 мм
- Высота770 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветкоричневый, белый, серый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Каркасмассив бука
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет