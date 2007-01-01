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Настоящее фото товара Полукресло Спарк графит, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Спарк графит, черный
15 оценок
16 690
Товар в корзине. Перейти
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Полукресло Спарк графит, черный

Артикул: CH-069-752
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.

Все видимые сварочные швы на ножках тщательно отполированы.

Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.

Кресла представлены в двух видах тканей — рогожка, с присущей ей глубокой текстурой и микровелюр с невероятной мягкостью и красивый глубоким цветом. Мы постарались сделать конструкцию максимально легкой — вес кресла всего 8кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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