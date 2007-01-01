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Настоящее фото товара Полукресло Релакс изумрудный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Релакс изумрудный, хром
8 оценок
15 990
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Полукресло Релакс изумрудный, хром - фото 1Полукресло Релакс изумрудный, хром - фото 2Полукресло Релакс изумрудный, хром - фото 3

Полукресло Релакс изумрудный, хром

Артикул: CH-069-746
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.

Все видимые сварочные швы на ножках тщательно отполированы. Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.

Мы постарались сделать конструкцию максимально легкой — вес кресла всего 9кг!

Велюровая обивка обеспечивает невероятную мягкость и красивый глубокий цвет, износостойкость 100 000 циклов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный, изумрудный
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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