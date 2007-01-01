Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр900 мм
- Толщина столешницы22 мм
- Максимальная нагрузка60 кг
- Материал столешницыдерево, ЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, светлое дерево
- ФормаКруглая
- Диаметр основания500 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Вес упаковки20.5 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяДа