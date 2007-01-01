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Настоящее фото товара Стол Классик КР, столешница Дуб Давос натуральный, 22 мм, подстолье белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Классик КР, столешница Дуб Давос натуральный, 22 мм, подстолье белый муар
11 оценок
4 89071
16 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Классик КР, столешница Дуб Давос натуральный, 22 мм, подстолье белый муар - фото 1Стол Классик КР, столешница Дуб Давос натуральный, 22 мм, подстолье белый муар - фото 2Стол Классик КР, столешница Дуб Давос натуральный, 22 мм, подстолье белый муар - фото 3Стол Классик КР, столешница Дуб Давос натуральный, 22 мм, подстолье белый муар - фото 4Стол Классик КР, столешница Дуб Давос натуральный, 22 мм, подстолье белый муар - фото 5
Распродажа

Стол Классик КР, столешница Дуб Давос натуральный, 22 мм, подстолье белый муар

Артикул: CH-089-241
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр900 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Максимальная нагрузка60 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр900 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материал столешницыдерево, ЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, светлое дерево
  • ФормаКруглая
  • Диаметр основания500 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Вес упаковки20.5 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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