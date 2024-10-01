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Пробка для шампанского нейлон, черный - фото 1

Пробка для шампанского нейлон, черный

Артикул: CH-058-865
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - нейлон

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр65/40 мм
  • Вес0,054 кг
  • Цветчерный

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