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Пуф Кайси, велюр, бежевый

Артикул: CH-078-071
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный круглый бежевый пуф на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого рельефного велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Металлические ножки высотой 14,5 см выдерживают нагрузку до 80 кг. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение. Отличное дополнение в интерьер спальни, прихожей или зала.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота410 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки340 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Вес упаковки3.50 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Пуф Кайси, велюр, бежевый
Пуф Кайси, велюр, бежевый
5 090
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