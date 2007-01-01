Характеристики товара
Описание
Стильный круглый бежевый пуф на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого рельефного велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Металлические ножки высотой 14,5 см выдерживают нагрузку до 80 кг. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение. Отличное дополнение в интерьер спальни, прихожей или зала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота410 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки340 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Вес упаковки3.50 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет