Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ноотропик, круглый, зеленый
10 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Пуф Ноотропик, круглый, зеленый - фото 1Пуф Ноотропик, круглый, зеленый - фото 2
NEW

Пуф Ноотропик, круглый, зеленый

Артикул: CH-084-571
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота410 мм
  • Высота до сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий круглый пуфик в интерьере - воплощение домашнего уюта и комфорта. За счет компактных размеров пуф отлично дополнит интерьер детской комнаты и станет дополнительным посадочным местом для ребенка.

Поставьте его в прихожую, коридор, детскую, на балкон или спальную комнату и увидите, как помещение обретет уют и наполненность. Пуфики в зоне ожидания офиса, салона красоты, пвз озон или вайлдбериз - незаменимый предмет для удобства ваших клиентов. Мягкий велюровый пуф на ножках - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до современного. Его можно использовать как прикроватный, детский пуфик, для туалетного столика, подставку для ног у дивана в гостиной, дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами. Круглый пуф на ножках отлично дополняет всю коллекцию мягкой мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота410 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки358 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Вес упаковки2.74 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол/пуф Нимбус, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стол/пуф Нимбус

36
Фотография товара Пуф Kansas от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Kansas, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Пуф Kansas

39
Фотография товара Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная

30
Фотография товара Пуфик Quatrefoil бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Quatrefoil бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Пуфик Quatrefoil бежевый

10
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Пуф Локи, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Пуф Локи, капучино

6
Настоящее фото товара Пуф Марко трехместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Пуф Марко трехместный, серый

6
Фотография товара Пуф Laso складной с крышкой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Laso складной с крышкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Пуф Laso складной с крышкой, бежевый

9
В наличии 91 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99016
12 990 ₽

Пуф с ящиком Хюгге L букле темно-серый

5
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Свит 565, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Свит 565, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Свит 565, светло-серый

15
New
Фотография товара Пуф Сатори, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Сатори, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Пуф Сатори, серый

13

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Француз, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Француз, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Пуф Француз, бежевый

8
Настоящее фото товара Пуф Грейс, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, бирюзовый

13
Настоящее фото товара Комплект Summit, 2 пуфа, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590

Комплект Summit, 2 пуфа, зеленый

5
В пути 162 шт.
Настоящее фото товара Пуф Second, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
17 490

Пуф Second, темно-бежевый

5
В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Пуф Пайро, 800мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Пуф Пайро, 800мм

15
New
Фотография товара Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 190

Пуф-трансформер Таунсвилл, велюр, светло-серый

14
В наличии 1 шт.В пути 6 шт.
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, сиреневый

7
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, серый

11
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, круглый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, круглый, бежевый

13
New
Настоящее фото товара Пуф Луро ,шоколад металлик, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Пуф Луро ,шоколад металлик, ротанг

9
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Пуф Ноотропик, круглый, зеленый
Пуф Ноотропик, круглый, зеленый
4 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности