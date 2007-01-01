Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ноотропик, круглый, сиреневый
12 оценок
4 490
Пуф Ноотропик, круглый, сиреневый - фото 1Пуф Ноотропик, круглый, сиреневый - фото 2
NEW

Пуф Ноотропик, круглый, сиреневый

Артикул: CH-084-564
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота410 мм
  • Высота до сиденья410 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкий круглый пуфик в интерьере - воплощение домашнего уюта и комфорта. За счет компактных размеров пуф отлично дополнит интерьер детской комнаты и станет дополнительным посадочным местом для ребенка.

Поставьте его в прихожую, коридор, детскую, на балкон или спальную комнату и увидите, как помещение обретет уют и наполненность. Пуфики в зоне ожидания офиса, салона красоты, пвз озон или вайлдбериз - незаменимый предмет для удобства ваших клиентов. Мягкий велюровый пуф на ножках - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до современного. Его можно использовать как прикроватный, детский пуфик, для туалетного столика, подставку для ног у дивана в гостиной, дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами. Круглый пуф на ножках отлично дополняет всю коллекцию мягкой мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота410 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиреневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки358 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Вес упаковки2.74 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

