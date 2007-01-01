Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ноотропик с ящиком, оливковый
15 оценок
4 990
Пуф Ноотропик с ящиком, оливковый - фото 1Пуф Ноотропик с ящиком, оливковый - фото 2Пуф Ноотропик с ящиком, оливковый - фото 3
Пуф Ноотропик с ящиком, оливковый

Артикул: CH-084-655
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкий пуфик в интерьере - воплощение домашнего уюта и комфорта. Внутри пуфа - вместительный ящик для хранения размером. Крышка пуфа легко откидывается и закрывается; от скольжения фиксируется пластиковыми ограничителями. В нише пуфа легко разместить все, что должно быть в прихожей под рукой: домашнюю обувь, средства для ухода за обувью и др.

Поставьте пуф в прихожую, коридор, детскую, на балкон или спальную комнату и увидите, как помещение обретет уют и наполненность. Пуфики в зоне ожидания офиса, салона красоты, пвз озон или вайлдбериз - незаменимый предмет для удобства ваших клиентов. Мягкий велюровый пуф на ножках - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до лофта. Его можно использовать как прикроватный, для туалетного столика, подставку для ног у дивана в гостиной, дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.70 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Пуф Ноотропик с ящиком, оливковый
Пуф Ноотропик с ящиком, оливковый
4 990
