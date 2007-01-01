Характеристики товара
Описание
Банкетки - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит.
СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ
Изящная банкетка цилиндрической формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Главное украшение – тонкие ножки из металла. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении банкетки.
УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Банкетка вполне может стать дополнительным посадочным местом, подставкой для ног или в стандартном применении банкеткой в прихожей.
УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем.
Максимальная статическая нагрузка на банкетку 150 кг.
Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Диаметр410 мм
- Вес2.7 кг
- Материалвелюр, металл
- Цветзеленый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет