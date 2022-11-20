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Стол обеденный Cheryn, бежевый

Артикул: CH-050-322
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Круг – символ совершенства, порядка, абсолютной защиты. Замыкает время и пространство, объединяет. Круг – место силы. Классический круглый стол Cheryn сохраняет традиции крепкой семьи. Отсутствие острых углов располагает к мирному проведению времени. За круглым столом не спорят, здесь царит равноправие, мир и солидарность. Здесь каждый на своем месте и все рядом. Нет противостояния, нет доминанты…

Исторически, круглая столешница является признаком благополучия и достатка. Создайте гармоничную обеденную зону, сделав ее центром круглый стол Cheryn.

Но не только форма стола Cheryn символична. Стол изготовлен из натуральных материалов: Столешница выполнена из МДФ, цвет натуральный дуб. Ножки из массива дерева, цвета дуб. Мы использовали экологически чистые материалы для сохранения здоровья Ваших домочадцев. Эргономические критерии идеально соблюдены: диаметр стола 100 см. – оптимально для обеденной зоны. Высота стола 75 см. – за ним комфортно и детям, и взрослым. Угол наклона ножек позволяет удобно расположиться вокруг стола.

Размер упаковки: 105х105х11 см.

Требуется сборка.

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Основные характеристики

  • Высота7500 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материалдерево
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки1050 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.12 м3

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