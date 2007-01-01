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Настоящее фото товара Стол обеденный Cheryn, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Cheryn, бежевый
44 оценки
26 990
Товар в корзине. Перейти
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Стол обеденный Cheryn, бежевый

Артикул: CH-050-322
44 оценки
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материалдерево
  • Материал подстольядерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Круг – символ совершенства, порядка, абсолютной защиты. Замыкает время и пространство, объединяет. Круг – место силы. Классический круглый стол Cheryn сохраняет традиции крепкой семьи. Отсутствие острых углов располагает к мирному проведению времени. За круглым столом не спорят, здесь царит равноправие, мир и солидарность. Здесь каждый на своем месте и все рядом. Нет противостояния, нет доминанты…



Исторически, круглая столешница является признаком благополучия и достатка. Создайте гармоничную обеденную зону, сделав ее центром круглый стол Cheryn.



Но не только форма стола Cheryn символична. Стол изготовлен из натуральных материалов: Столешница выполнена из МДФ с дубовым шпоном. Ножки из массива цельного каучукового дерева. Мы использовали экологически чистые материалы для сохранения здоровья Ваших домочадцев. Эргономические критерии идеально соблюдены: диаметр стола 100 см. – оптимально для обеденной зоны. Высота стола 75 см. – за ним комфортно и детям, и взрослым. Угол наклона ножек позволяет удобно расположиться вокруг стола.



Размер упаковки: 105х105х11 см.



Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материалдерево
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки1050 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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