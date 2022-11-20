Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина750 мм
- Длина1300 мм
- Материал каркасаЛДСП
- Материал столешницыЛДСП, пластик
- Страна изготовленияРоссия
Конфигурация складных столов №6
Стол квадратный Vinstra
Стол журнальный Рилле 440
Стол Лидер 2, 2700x900
Ковер прямоугольный холодный бежевый LUNO
Ковер хлопковый с кисточками AZTECA NATURAL
Ковер прямоугольный серый ВЕТО
Ковер прямоугольный бежевый LYON
Ковер прямоугольный песочный MAROC
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло