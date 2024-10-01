Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалкерамика
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Лексингтон», 148мл, стекло, прозрачный
Пепельница «Крафт Грин», фарфор, зеленый
Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, оливковый
Пепельница «Симплисити», фарфор, белый
Ложка кофейная, «Концепт», сталь нержавеющая, металлическая
Блюдо для запекания овальное «Крафт Блю» фарфор
Бокал для коктейлей «Верде Олива», 0,26л
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 250 мл, бирюзовый, бежевый
Ложка кофейная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлический, золотой
Бумага «Комикс» для сэндвичей
Сахарница «Сатиник» фарфор
Сахарница стекло
Сахарница «Виктория» фарфор
Сахарница «Спайро» фарфор
Сахарница «Блю Дэппл» фарфор
Сахарница «Торино» фарфор
Емкость для пакетиков сахара «Версаль» фарфор
Сахарница «Афродита»
Емкость для пакетиков сахара «Карат»
Сахарница с крыш. «Мелодия» фарфор
Хайбол «Лексингтон», 148мл, стекло, прозрачный
Пепельница «Крафт Грин», фарфор, зеленый
Олд фэшн стакан, 250мл, стекло, оливковый
Пепельница «Симплисити», фарфор, белый