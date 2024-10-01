Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота72 мм
- Диаметр165 мм
- Вес0.215 кг
- Объем1 л
- Материалсталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 200мм
Тарелка «Оникс» с бортом
Вилка столовая «Аркада»
Линейка барная «Хортица - Хортица Вип Клаб»
Топорик для рубки, сталь, дерево
Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая
Тарелка пирожковая «Атлантис»
Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая
Линейка барная «Barrister»
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л
Миска, сталь нержавеющая, 200мл
Кадка для риса бамбук, диаметр 330мм
Таз круглый, 7л
Миска для подачи, дуб, 0,5л
Миска поликарбонат 322мл
Миска, сталь нержавеющая, 19л
Миска сталь, нержавеющая, 2,7л
Миска, полипропилен, 10л
Миска с крышкой, полипропилен, 2,8л