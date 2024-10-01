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Салатник, сталь, 1л - фото 1

Салатник, сталь, 1л

Артикул: CH-059-208
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота72 мм
  • Диаметр165 мм
  • Вес0.215 кг
  • Объем1 л
  • Материалсталь

Отзывы

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