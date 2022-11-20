Самшит Гаяна кашпо Dekollete Ротанг куб 39

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Самшит Гаяна кашпо Dekollete Ротанг куб 39

4.8
69 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Фитостойка Порто хедера
Фитостойка Порто хедера
Следующий Лавка садовая Райт Фито
Лавка садовая Райт Фито

Характеристики товара

Описание

Удобно, быстро, выгодно


 Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.

Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.


Размер кашпо: 39X39X39

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1750 мм
  • Ширина600 мм
  • Диаметр600 мм
  • МатериалПолирезина/Полиэстер/Дерево

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ширма Valery, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
6

Ширма Valery

Настоящее фото товара Декоративная ширма Shi Style, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
14

Декоративная ширма Shi Style

Настоящее фото товара Ширма-перегородка Delica, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Ширма-перегородка Delica

Настоящее фото товара Ширма серии Витраж, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
8Хит

Ширма серии Витраж

Комод BiduaНастоящее фото товара Комод Bidua, произведённого компанией ChiedoCover
от47 400
Оптовая цена
6Хит

Комод Bidua

Настоящее фото товара Комод Метрополис, произведённого компанией ChiedoCover
от115 999
Оптовая цена
7

Комод Метрополис

Комод Loft Reg1D1S 90Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 90, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
14

Комод Loft Reg1D1S 90

Настоящее фото товара Комод Мозинц, произведённого компанией ChiedoCover
67 000
7

Комод Мозинц

Настоящее фото товара Комод Руден, произведённого компанией ChiedoCover
61 700
5

Комод Руден

Настоящее фото товара Комод Блайбург, произведённого компанией ChiedoCover
61 700
9

Комод Блайбург

Настоящее фото товара Комод Понзано, произведённого компанией ChiedoCover
42 000
6

Комод Понзано

Другие товары из раздела кашпо и декоративные перегородки

Композиция Чертополох Вайлет кашпо DekolleteНастоящее фото товара Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
6

Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete

Хедера Коллет кашпо Dekollete КонвертНастоящее фото товара Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
15

Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт

Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete КонвертНастоящее фото товара Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete Конверт, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
8

Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete Конверт

Настоящее фото товара Кашпо №1, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
11

Кашпо №1

Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
38 900
Оптовая цена
9

Лофт перегородка №1

Декоративная перегородка-кашпо ART с окошкамиНастоящее фото товара Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
15Хит

Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками

Перегородка-кашпо ConceptНастоящее фото товара Перегородка-кашпо Concept, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена
7

Перегородка-кашпо Concept