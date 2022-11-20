Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1030/2070 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань, экокожа
- Цветсерый, коричневый
|Модель
|Размермм
|Ценаруб
|2-местная секция
|1030x600x780
|3-местная секция
|1550x600x780
|4-местная секция
|2070x600x780
Стул с перфорацией
Стул с перфорацией S-образный синий
Стул с перфорацией S-образный белый
Стул с перфорацией S-образный черный
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Секция перфорированная 4х местная
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