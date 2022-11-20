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Секция многоместная Эмигрант+ - фото 1Секция многоместная Эмигрант+ - фото 2

Секция многоместная Эмигрант+

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1030/2070 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань, экокожа
  • Цветсерый, коричневый

Варианты размеров

Модель Размермм Ценаруб
2-местная секция 1030x600x780
3-местная секция 1550x600x780
4-местная секция 2070x600x780

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