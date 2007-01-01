Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1030/2070 мм
- Глубина600 мм
- Высота780 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Модель
|Размермм
|2-местная секция
|1030x600x780
|16590
|3-местная секция
|1550x600x780
|22290
|4-местная секция
|2070x600x780
|25990
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