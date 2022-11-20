Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1030/2070 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
|Модель
|Размермм
|2-местная секция
|1030x600x780
|3-местная секция
|1550x600x780
|4-местная секция
|2070x600x780
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Секция перфорированная 4х местная
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Секция многоместная Стайл, серая
Секция многоместная Стилл plus