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Секция многоместная Эмигрант, серая - фото 1Секция многоместная Эмигрант, серая - фото 2

Секция многоместная Эмигрант, серая

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1030/2070 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Варианты размеров

Модель Размермм
2-местная секция 1030x600x780
3-местная секция 1550x600x780
4-местная секция 2070x600x780

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