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Настоящее фото товара Секция многоместная Эмигрант, серая, произведённого компанией ChiedoCover
Секция многоместная Эмигрант, серая
43 оценки
23 990
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Секция многоместная Эмигрант, серая - фото 1Секция многоместная Эмигрант, серая - фото 2
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Секция многоместная Эмигрант, серая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Секция многоместная Эмигрант, серая производства ChiedoCover

Секция многоместная Эмигрант, серая

Артикул: CH-004-904
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1030/2070 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1030/2070 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Модель Размермм
2-местная секция 1030x600x78016590
3-местная секция 1550x600x78022290
4-местная секция 2070x600x78025990
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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