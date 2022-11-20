Характеристики товара
Описание
Длина: от 1090 до 2130 мм
Глубина: 560 мм
Высота: 840 мм
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Каркас: металл
Цвет каркаса: любой
Длина: от 1090 до 2130 мм
Глубина: 560 мм
Высота: 840 мм
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Каркас: металл
Цвет каркаса: любой
|Модель
|Размермм
|2-местная секция
|1090x560x840
|3-местная секция
|1610x560x840
|4-местная секция
|2130x560x840
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
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Люстра Miraggio 4
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Секция перфорированная 4х местная
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Секция многоместная Эмигрант+
Секция многоместная Эмигрант, серая