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Секция многоместная Стайл, серая - фото 1Секция многоместная Стайл, серая - фото 2

Секция многоместная Стайл, серая

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Характеристики товара

Описание

Длина: от 1090 до 2130 мм

Глубина: 560 мм

Высота: 840 мм

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

Каркас: металл

Цвет каркаса: любой

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Варианты размеров

Модель Размермм
2-местная секция 1090x560x840
3-местная секция 1610x560x840
4-местная секция 2130x560x840

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