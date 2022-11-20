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Секция многоместная Стилл plus - фото 1Секция многоместная Стилл plus - фото 2

Секция многоместная Стилл plus

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Секция многоместная Стайл

Характеристики товара

Описание

Длина: от 1030 до 2070 мм

Глубина: 600 мм

Высота: 780 мм

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

Каркас: металл

Обивка: искусственная кожа / ткань / микрофибра

Цвет обивки: любой

Цвет каркаса: любой

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Варианты размеров

Модель Размер, мм
2-местная секция 1030x600x780
3-местная секция 1550x600x780
4-местная секция 2070x600x780

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