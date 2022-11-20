Характеристики товара
Описание
Длина: от 1030 до 2070 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 780 мм
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Каркас: металл
Обивка: искусственная кожа / ткань / микрофибра
Цвет обивки: любой
Цвет каркаса: любой
Длина: от 1030 до 2070 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 780 мм
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Каркас: металл
Обивка: искусственная кожа / ткань / микрофибра
Цвет обивки: любой
Цвет каркаса: любой
|Модель
|Размер, мм
|2-местная секция
|1030x600x780
|3-местная секция
|1550x600x780
|4-местная секция
|2070x600x780
Секция многоместная Форум+
Секция многоместная Форум
Секция многоместная Феррум+
Секция многоместная Феррум
Секция многоместная Флайт 2П
Секция многоместная Флайт 4П
Секция многоместная Флайт+ 2П
Секция многоместная Флайт+
Секция многоместная Круиз БП
Секция многоместная Круиз 2П
Секция многоместная Круиз
Секция многоместная Вояж БП
Секция многоместная Вояж БП 2П
Секция многоместная Вояж
Секция многоместная Стилл
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Секция перфорированная 4х местная
Одеяло хлопок 100%
Одеяло Зеленые Лубны (хлопок 100%)
Одеяло Красные Лубны (хлопок 100%)
Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый)
Стол обеденный Киллен
Стол обеденный Китами
Стол обеденный Керман
Стол обеденный Кенмор
Плетеный стул Самарий
Плетеный стул Larisa