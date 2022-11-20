Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина1535 мм
- Глубина550 мм
- Цветсерый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая
Подушка для стула Кроссбэк, красная
Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая
Пуф для холла Елена, квадратный
Пуф для холла Клер, двухместный
Стол консольный Венеция 3 ДК
Стол консольный Венеция 3/1 ДК