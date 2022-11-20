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Секция многоместная Феррум, серая - фото 1Секция многоместная Феррум, серая - фото 2

Секция многоместная Феррум, серая

11 оценок
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Секция многоместная Феррум+

Характеристики товара

Описание

Длина: от 1140 до 2300 мм

Глубина: 600 мм

Высота: 780 мм

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

Каркас: металл

Цвет каркаса: любой

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Варианты размеров

Модель Размер, мм
2-местная секция 1140x600x780
3-местная секция 1720x600x780
4-местная секция 2300x600x780

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