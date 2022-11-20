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Секция перфорированная 4х местная, сварная - фото 1Секция перфорированная 4х местная, сварная - фото 2

Секция перфорированная 4х местная, сварная

5 оценок
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Секция перфорированная 3х местная
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Секция перфорированная 3х местная

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота813 мм
  • Ширина1960 мм
  • Глубина532 мм
  • Вес26 кг
  • Цветчерный

Популярные варианты обивки

Секция перфорированная 4х местная, сварная - обивка в цвете КраснаяКрасная
Секция перфорированная 4х местная, сварная - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Секция перфорированная 4х местная, сварная - обивка в цвете БежевыйБежевый
Секция перфорированная 4х местная, сварная - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Секция перфорированная 4х местная, сварная - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Секция перфорированная 4х местная, сварная - обивка в цвете WhiteWhite
Секция перфорированная 4х местная, сварная - обивка в цвете 1818
Секция перфорированная 4х местная, сварная - обивка в цвете blackblack
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