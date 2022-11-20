Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота813 мм
- Ширина1960 мм
- Глубина532 мм
- Вес26 кг
- Цветчерный
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Подушка для стула Кроссбэк, коричневая
Фуршетная юбка 01, голубая
Фуршетная юбка 01, зеленая
Кровать Виктория
Пуф для холла Эвита, средняя часть
Стол консольный Венеция 4 ДК
Подвесной светильник Proton №4