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Секция многоместная Форум, серая - фото 1Секция многоместная Форум, серая - фото 2

Секция многоместная Форум, серая

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: от 1150 до 2310 мм

Глубина: 560 мм

Высота: 840 мм

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

Каркас: металл

Цвет каркаса: любой

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Варианты размеров

Модель Размермм Ценаруб
2-местная секция 1150x560x84012790
3-местная секция 1730x560x840 19290
4-местная секция 2310x560x84025190

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