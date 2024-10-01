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Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный. - фото 1Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный. - фото 2Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный. - фото 3

Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный.

Артикул: CH-058-100
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота155 мм
  • Вес0,610 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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