Характеристики товара
Описание
- Стул под "искусственный ротанг" - это комфортное времяпровождение в загородном доме, саду, летней веранде, кафе и ресторанах;
- Более практичный аналог мебели из ротанга, не требует особого ухода, не растягивается, не расплетается;
- Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним;
- Устойчив к прямым солнечным лучам, не деформируется и не изменяет цвет;
- Надежные металлические опоры оцинкованы и окрашены порошковой краской, что обеспечивает долгую службу и защиту от коррозийных процессов;
- Можно штабелировать, что позволяет экономить место при хранении;
- В рабочем положении (стул стоит на опорах) штабелируется по 5 штук;
- Максимальная статическая нагрузка - 320 кг.;
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Глубина500 мм
- Высота800 мм
- Вес3.33 кг
- Материалметалл, пластик
- Модификации стулаподлокотники
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Вес упаковки1.73 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет