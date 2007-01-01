Характеристики товара
Описание
Современное садовое кресло из алюминия с плетеным сиденьем и спинкой из роупа цвета антрацит. Высококачественная рама выполнена из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием и полностью соответствует цвету сидения. Подлокотники выполнены из массива тикового дерева. Для удобства хранения кресло штабелируются в стопки до 20 шт. Максимальный комфорт посадки достигается применением современных материалов. Кресло станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка. Современное и практичное кресло будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина520 мм
- Высота810 мм
- Материал каркасаалюминий