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Кресло Шебби

Артикул: CH-073-650
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное садовое кресло из алюминия с плетеным сиденьем и спинкой из роупа цвета антрацит. Высококачественная рама выполнена из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием и полностью соответствует цвету сидения. Подлокотники выполнены из массива тикового дерева. Для удобства хранения кресло штабелируются в стопки до 20 шт. Максимальный комфорт посадки достигается применением современных материалов. Кресло станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка. Современное и практичное кресло будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Материал каркасаалюминий

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