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Шезлонг Polo на колесиках из акации белого цвета

Артикул: CH-077-412
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Максимальная нагрузка - 120 кг

Чехлы съемные - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Вьетнам

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота360 мм
  • Материалакация
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки2020 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Шезлонг Polo на колесиках из акации белого цвета
Шезлонг Polo на колесиках из акации белого цвета
72 390
В корзине

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