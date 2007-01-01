Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Максимальная нагрузка - 120 кг
Чехлы съемные - да
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Вьетнам
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина650 мм
- Высота360 мм
- Материалакация
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки2020 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет