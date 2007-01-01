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Шезлонг Polo на колесиках из акации

Артикул: CH-077-417
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота360 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Шезлонг Polo на колесиках из акации
Шезлонг Polo на колесиках из акации
72 390
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