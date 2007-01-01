Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Stasis, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Stasis
10 оценок
11 190
Скамейка Stasis - фото 1Скамейка Stasis - фото 2Скамейка Stasis - фото 3Скамейка Stasis - фото 4
Скамейка Stasis

Артикул: CH-083-586
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота780 мм
  • Вес23 кг
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Классическая скамья в стиле лофт. Корпус выполнен из профильной трубы. Материал сиденья и спинки - импрегнированная древесина. Порошковая покраска металлических элементов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  Ширина1500 мм
  Глубина450 мм
  Высота780 мм
  Вес23 кг
  • Материалмассив сосны
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1420 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скамейка Stasis
Скамейка Stasis
11 190
