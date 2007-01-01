Характеристики товара
Описание
Классическая скамья в стиле лофт. Корпус выполнен из профильной трубы. Материал сиденья и спинки - импрегнированная древесина. Порошковая покраска металлических элементов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина450 мм
- Высота780 мм
- Вес23 кг
- Материалмассив сосны
- Цветчерный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1420 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет