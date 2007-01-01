Характеристики товара
Описание
Мягкий, элегантный садовый стул не оставит вас равнодушным. Рама выполнена из нержавеющего аллюминия с порошковым покрытием. Сидение и спинка полностью обиты водо- и грязеотталкивающей тканью. Отличный вариант для загородного дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Высота760 мм
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки930 мм
- Объём упаковки0.37 м3
- Изделия стопируютсяНет