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Настоящее фото товара Стул Прагу, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Прагу
11 оценок
18 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Прагу - фото 1

Стул Прагу

Артикул: CH-068-663
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота760 мм
  • Материал каркасаалюминий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий, элегантный садовый стул не оставит вас равнодушным. Рама выполнена из нержавеющего аллюминия с порошковым покрытием. Сидение и спинка полностью обиты водо- и грязеотталкивающей тканью. Отличный вариант для загородного дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота760 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки930 мм
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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