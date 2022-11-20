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Скатерть тканевая Журавинка, круглая - фото 1

Скатерть тканевая Журавинка, круглая

Артикул: CH-052-802
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

Скатерти из ткани Журавинка на протяжении многих лет пользуются высоким спросом среди ресторанов и кафе по всей России. Они обладают широкой цветовой гаммой и большим разнообразием рисунков, а водоотталкивающая пропитка существенно увеличивает срок их эксплуатации. Все скатерти имеют грязе-жиро-водоотталкивающая пропитку.

Ткань - журавинка, ричард, мати,лен, Duck. Стандартный свис 30см, размеры индивидуальные. Свис в пол (обычно 75 см), углы срезаем на прямоугольной.

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Основные характеристики

  • Цветбелый

Варианты размеров

Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
Журавинка 90х90 нет940
Журавинка 90х110 нет980
Журавинка 110х110 нет 1090
Журавинка 145х145 нет 1380
Журавинка 145х195 нет1730
Журавинка 145х235 нет 2040
Журавинка 170х170 есть 2850
Журавинка 180х180 есть 2970
Журавинка 190х190 есть3140
Журавинка 200х200 есть3290
Журавинка 210х210 есть 3440
Журавинка 250х250 есть 4020
Журавинка D 170 есть2080
Журавинка D 180 есть
 2300
Журавинка D 200 есть2740
Журавинка D 210 есть
 2890
Журавинка D 250 есть
 3620
Журавинка D 280 есть
 4060
Журавинка D 300 есть
 4390
Журавинка D 330 есть 6220

Отзывы

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