Характеристики товара
Описание
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
Скатерти из ткани Журавинка на протяжении многих лет пользуются высоким спросом среди ресторанов и кафе по всей России. Они обладают широкой цветовой гаммой и большим разнообразием рисунков, а водоотталкивающая пропитка существенно увеличивает срок их эксплуатации. Все скатерти имеют грязе-жиро-водоотталкивающая пропитку.
Ткань - журавинка, ричард, мати,лен, Duck. Стандартный свис 30см, размеры индивидуальные. Свис в пол (обычно 75 см), углы срезаем на прямоугольной.
Основные характеристики
- Цветбелый