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Сковорода «Проотель», алюминий литой - фото 1

Сковорода «Проотель», алюминий литой

Артикул: CH-057-979
13 оценок
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Фотография товара Сковорода, сталь нержавеющий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота54 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес1.2 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный

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