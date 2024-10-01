Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота54 мм
- Диаметр240 мм
- Вес1.2 кг
- Материалалюминий
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Ханна антик»
Блюдо для пиццы «Барилла» с рисунком
Нож для сыра, сталь нержавеющая, пластик
Вилка для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая
Доска разделочная, пластик синий
Нож столовый «Модэна», длина 210мм
Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый
Тарелка «Млечный путь оранжевый»
Подставка для комплимента «Рока»
Нож-нуазетка «Шар» сталь, полипропилен, диаметр 15мм
Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой
Сковорода D260, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический
Сковорода нержавеющая сталь, тефлон, черный, металлический
Сковорода-гриль с ручкой чугун, тефлон, серый
Сковорода для блинов сталь голубая, металлический
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст» чугун, серый
Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, серебряный, черный
Сковорода из литого алюминия, тефлон, черный
Сковорода для блинов белая сталь, серый