Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300/235 мм
- Ширина180 мм
- Высота40 мм
- Вес1,845 кг
- Материалдерево, чугун
- Цветкоричневый, черный
- ФормаОвальная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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