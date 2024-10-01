Товар в корзине. Перейти
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, дерево темное - фото 1Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, дерево темное - фото 2Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, дерево темное - фото 3

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, дерево темное

Артикул: CH-059-434
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный
Фотография товара Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода-вок «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный
Фотография товара Сковорода-вок «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300/235 мм
  • Ширина180 мм
  • Высота40 мм
  • Вес1,845 кг
  • Материалдерево, чугун
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаОвальная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Гесперис», произведённого компанией ChiedoCover
от2 6506
2 790 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Гесперис»

8
В наличии 136 шт.
Настоящее фото товара Ложка для подачи, пластиковая, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Ложка для подачи, пластиковая

14
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 18л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 000

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 18л

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая

5
В наличии 24 шт.
Фотография товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Кубизм 21» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Кубизм 21», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2702
1 290 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Кубизм 21»

5
В наличии 400 шт.
Фотография товара Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от4 010

Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, пластик

13
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Голубка», произведённого компанией ChiedoCover
от18010
200 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Голубка»

13
В наличии
Настоящее фото товара Терка для овощей, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 180

Терка для овощей, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Сотейник с крышкой, 3-х слойный, медь, сталь нержавеющая, алюминиевый, 2 л, 85 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 570

Сотейник с крышкой, 3-х слойный, медь, сталь нержавеющая, алюминиевый, 2 л, 85 мм

12
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 410

Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

13
В наличии 66 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для блинов алюминий литой, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Сковорода для блинов алюминий литой, тефлон, черный

11
В наличии
Фотография товара Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 780

Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево

9
В наличии 69 шт.
Фотография товара Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный

8
В наличии
Фотография товара Сковорода для блинов голубая сталь, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для блинов голубая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Сковорода для блинов голубая сталь, металлический

12
В наличии
Фотография товара Сковорода алюминий литой, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода алюминий литой, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 760

Сковорода алюминий литой, тефлон, черный

12
В наличии 4 шт.
Фотография товара Сковорода для блинов сталь голубая, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для блинов сталь голубая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Сковорода для блинов сталь голубая, металлический

8
В наличии
Фотография товара Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 950

Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 920

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, черный, синий

9
В наличии 6 шт.
Фотография товара Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт» черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт» черная, произведённого компанией ChiedoCover
от510

Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт» черная

9
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, дерево темное
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, дерево темное
от 1 980
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Гесперис», произведённого компанией ChiedoCover
от2 6506
2 790 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Гесперис»

8
В наличии 136 шт.
Настоящее фото товара Ложка для подачи, пластиковая, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Ложка для подачи, пластиковая

14
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 18л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 000

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 18л

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая

5
В наличии 24 шт.