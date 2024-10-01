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Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, темное дерево - фото 1Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, темное дерево - фото 2Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, темное дерево - фото 3

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, темное дерево

Артикул: CH-059-379
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина155 мм
  • Ширина95 мм
  • Высота45 мм
  • Вес0,745 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаОвальная

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