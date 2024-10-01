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Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт» черная

Артикул: CH-059-462
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина125 мм
  • Ширина103 мм
  • Вес0,53 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаПрямоугольная

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