Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина590 мм
- Высота70 мм
- Диаметр320 мм
- Вес1,322 кг
- Материалалюминий
- Цветсиний, черный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка бульонная «Трианон» стекло
Нож для чистки овощей, сталь, длина 110
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л
Тарелка «Шоколад»
Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая
Блюдо «Эволюшнс Уайт»
Блюдо для подачи - 4шт, сланец
Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен
Салатник «Кунстверк» овальный фарфор 0,53 л, белый
Коврик барный «Пробар» резина, коричневый
Сковорода «Уитфорд», алюминий литой,сталь нержавеющая, 2л
Сковорода-гриль с ручкой чугун, тефлон, серый
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарным покрытием, черный, металлический
Сковорода индукционная «Гранито» литой алюминий, черный
Сковорода тефлон, сталь нержавеющая, металлический, черный
Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода трехслойная сталь,антипригарное покрытие, металлический, черный
Сковорода-гриль литой алюминий, дерево, черный
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево
Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черная