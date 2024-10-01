Товар в корзине. Перейти
Сковорода для подачи «Боро» стекло - фото 1

Сковорода для подачи «Боро» стекло

Артикул: CH-059-281
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Фотография товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Фотография товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Вес0,21 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Противень для пиццы сталь голубая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от540

Противень для пиццы сталь голубая, черный

9
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Атлантис», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Атлантис»

11
В наличии 456 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Блюдо «Млечный путь»

11
В наличии
Настоящее фото товара Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от550

Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Пати», диаметр 280мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
Оптовая цена

Блюдо «Пати», диаметр 280мм

12
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Виллоу», произведённого компанией ChiedoCover
от1 310
Оптовая цена

Тарелка «Виллоу»

10
В наличии 675 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, ширина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от780
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, ширина 290мм

15
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Алайниа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Алайниа», произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Алайниа»

7
В наличии 276 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для бифштекса «Джамбо», красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Нож для бифштекса «Джамбо», красный

8
В наличии 36 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода для блинов алюминий литой, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Сковорода для блинов алюминий литой, тефлон, черный

11
В наличии
Фотография товара Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, серебряный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, серебряный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, серебряный, черный

6
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 750

Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, металлический, черный

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Сковорода индукционная «Гранито» алюминий литой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода индукционная «Гранито» алюминий литой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Сковорода индукционная «Гранито» алюминий литой, черный

13
В наличии
Фотография товара Сковорода алюминиевая, тефлон, черный, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода алюминиевая, тефлон, черный, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Сковорода алюминиевая, тефлон, черный, серебряный

5
В наличии
Фотография товара Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 950

Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Сковорода литой алюминий, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода литой алюминий, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290

Сковорода литой алюминий, тефлон, черный

6
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Сковорода сталь нержавеющая, металлическая

12
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 830

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный

7
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Сковорода-гриль «Атолло» с ручками эмалированная чугун, черный, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 720

Сковорода-гриль «Атолло» с ручками эмалированная чугун, черный, стальной

9
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Сковорода для подачи «Боро» стекло
Сковорода для подачи «Боро» стекло
от 7 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Противень для пиццы сталь голубая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от540

Противень для пиццы сталь голубая, черный

9
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Атлантис», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Атлантис»

11
В наличии 456 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Блюдо «Млечный путь»

11
В наличии
Настоящее фото товара Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от550

Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

14
В наличии 80 шт.