Товар в корзине. Перейти
Сковорода для подачи «Боро» стекло, прозрачный - фото 1

Сковорода для подачи «Боро» стекло, прозрачный

Артикул: CH-059-105
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Фотография товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Фотография товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр110 мм
  • Вес0,09 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Дозатор для напитков «P&D», пластик,белый, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Дозатор для напитков «P&D», пластик,белый

13
В наличии 1400 шт.
Фотография товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040

Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый

5
В наличии 253 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от16 120

Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический

5
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 22 см, произведённого компанией ChiedoCover
от715

Крышка, сталь нержавеющая, 22 см

9
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 270мм

14
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Снейк», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Снейк»

15
В наличии 250 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Атлантис», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Атлантис», сталь нержавеющая

6
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 37 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 650

Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 37 см, металлическая

12
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая

15
В наличии 3103 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Джонни Уокер - Рэд Лейбл - Блэк Лейбл», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Джонни Уокер - Рэд Лейбл - Блэк Лейбл»

13
В наличии 7 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от12 440

Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический

12
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Сковорода-гриль с ручкой чугун, тефлон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 360

Сковорода-гриль с ручкой чугун, тефлон, серый

14
В наличии 5 шт.
Фотография товара Сковорода алюминий литой, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода алюминий литой, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 760

Сковорода алюминий литой, тефлон, черный

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Сковорода алюминиевая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 080

Сковорода алюминиевая, металлический

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Сковорода для запекания «Базальт» керамика, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для запекания «Базальт» керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 570

Сковорода для запекания «Базальт» керамика, черный

11
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, серебряный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 770

Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, серебряный, черный

11
В наличии 2 шт.
Фотография товара Сковорода литой алюминий, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода литой алюминий, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290

Сковорода литой алюминий, тефлон, черный

6
В наличии
Фотография товара Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 160

Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный

5
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 830

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт», черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт», черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140

Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт», черная

15
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Сковорода для подачи «Боро» стекло, прозрачный
Сковорода для подачи «Боро» стекло, прозрачный
от 2 800
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Дозатор для напитков «P&D», пластик,белый, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Дозатор для напитков «P&D», пластик,белый

13
В наличии 1400 шт.
Фотография товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040

Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый

5
В наличии 253 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от16 120

Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический

5
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 22 см, произведённого компанией ChiedoCover
от715

Крышка, сталь нержавеющая, 22 см

9
В наличии