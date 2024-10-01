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Сковорода сталь черная, серый - фото 1

Сковорода сталь черная, серый

Артикул: CH-059-374
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина515 мм
  • Высота50 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес2,01 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

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