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Сковорода-гриль квадратная, чугун, черный - фото 1

Сковорода-гриль квадратная, чугун, черный

Артикул: CH-059-117
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Ширина240 мм
  • Вес1,702 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Отзывы

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