Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота50 мм
- Диаметр320 мм
- Вес1,805 кг
- Материалалюминий
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий, металлический
Ножницы для птицы, сталь, пластик
Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая
Пробка для шампанского нейлон, черный
Блюдо «Пати», 0.9л
Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор
Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/3, поликарбонат
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 340мм
Сковорода сервировочная 2 ручки сталь нержавеющая, латунь
Сковорода-гриль прямоугольный чугун, тефлон, черный
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, темное дерево
Сковорода сталь голубая, серый
Сковорода трехслойная сталь нержавеющая, металлический
Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» с матовым покрытием чугун, дерево, черный, древес
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, светлое дерево
Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» из чугуна, черная
Сковорода-гриль «Атолло» с ручками эмалированная чугун, черный, стальной
Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт» черная