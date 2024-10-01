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Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево - фото 1Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево - фото 2Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево - фото 3

Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево

Артикул: CH-059-119
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр160 мм
  • Вес1,19 кг
  • Материалдерево, чугун
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаКруглая

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