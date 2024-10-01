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Сковорода-гриль с ручкой чугун, тефлон, серый - фото 1

Сковорода-гриль с ручкой чугун, тефлон, серый

Артикул: CH-059-211
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота15 мм
  • Вес1,77 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаКвадратная

Отзывы

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