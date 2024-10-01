Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина240 мм
- Высота22 мм
- Диаметр120 мм
- Вес0,47 кг
- Материалсталь
- Цветсерый
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 4л
Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный
Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный
Противень алюминиевая, антипригарное покрытие, красный,черный
Блюдо для подачи «Кратер», ширина 230мм
Вилка столовая «Каллиполис»
Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый
Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая
Ложка столовая «Порто», 195
Вилка столовая «Дориа», длина 200мм
Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие
Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево, черный, древесный
Сковорода-гриль «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон
Сковорода алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, черный, серебряный
Сковорода голубая сталь, черный
Сковорода для блинов «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный
Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» из чугуна, черный
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево
Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт» черная
Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 4л
Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный
Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный
Противень алюминиевая, антипригарное покрытие, красный,черный