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Сковорода алюминиевая, металлический - фото 1

Сковорода алюминиевая, металлический

Артикул: CH-059-320
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,532 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсеребряный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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