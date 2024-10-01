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Сковорода для омлета «Канто» медь, дерево - фото 1Сковорода для омлета «Канто» медь, дерево - фото 2

Сковорода для омлета «Канто» медь, дерево

Артикул: CH-059-212
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина270 мм
  • Вес2,14 кг
  • Материалдерево, медь
  • Цветмедный
  • ФормаКвадратная

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