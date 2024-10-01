Товар в корзине. Перейти
Сковорода «Блэк плюс» литой алюминий, тефлон, черный - фото 1Сковорода «Блэк плюс» литой алюминий, тефлон, черный - фото 2Сковорода «Блэк плюс» литой алюминий, тефлон, черный - фото 3Сковорода «Блэк плюс» литой алюминий, тефлон, черный - фото 4

Сковорода «Блэк плюс» литой алюминий, тефлон, черный

Артикул: CH-059-252
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Фотография товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Фотография товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,72 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдце «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Блюдце «Трианон»

11
В наличии 2004 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от660

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый

10
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Оптима Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Оптима Лайт»

14
В наличии 1200 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Джонни Уокер - Рэд Лейбл - Блэк Лейбл», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Джонни Уокер - Рэд Лейбл - Блэк Лейбл»

13
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лопата»

11
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Берна», произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽

Нож для рыбы «Берна»

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Кабанэ» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 410

Нож кухонный «Кабанэ» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, диаметр 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, диаметр 350мм

15
В наличии 160 шт.
Настоящее фото товара Противень прямоугольная, голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 660

Противень прямоугольная, голубая сталь, черный

11
В наличии
Настоящее фото товара Подставка барная, 5 отделений, фанера, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700

Подставка барная, 5 отделений, фанера

12
В наличии 38 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 730

Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой

13
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Сковорода «Проотель», алюминий литой

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сковорода D260, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 680

Сковорода D260, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

6
В наличии 42 шт.
Фотография товара Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 780

Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево

9
В наличии 69 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для блинов литой алюминий, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 600

Сковорода для блинов литой алюминий, тефлон, черный

10
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для паэльи сталь голубая , произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Сковорода для паэльи сталь голубая

14
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для гриля прямоугольный чугун, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 460

Сковорода для гриля прямоугольный чугун, черный

10
В наличии 3 шт.
Фотография товара Сковорода из литого алюминия, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода из литого алюминия, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Сковорода из литого алюминия, тефлон, черный

15
В наличии
Фотография товара Сковорода тефлон, литой алюминий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода тефлон, литой алюминий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Сковорода тефлон, литой алюминий, черный

14
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода из голубой стали, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690

Сковорода из голубой стали, серый

10
В наличии

Товар в корзине

Сковорода «Блэк плюс» литой алюминий, тефлон, черный
Сковорода «Блэк плюс» литой алюминий, тефлон, черный
от 4 540
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдце «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Блюдце «Трианон»

11
В наличии 2004 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от660

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый

10
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Оптима Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Оптима Лайт»

14
В наличии 1200 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Джонни Уокер - Рэд Лейбл - Блэк Лейбл», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Джонни Уокер - Рэд Лейбл - Блэк Лейбл»

13
В наличии 7 шт.